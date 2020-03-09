Diş hekimliğinde Fransız tekniği

Paris’te 15 yıl özel kliniğini işleten Diş Hekimi Dr. Bruno Bramly, Alsancak Gül Sokak’taki yeni diş kliniğinin açılışında sevenleriyle buluştu. Klinikte 3 boyutlu görüntüleme cihazından, dijital ölçü alma sistemlerine kadar her tür teknik donanım bulunduğunu belirten Dr. Bramly, “Hastalarımıza en doğru teşhis ve tedavinin yapılması hedefimiz” dedi.