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    HaberlerEge Haberleri Diş hekimliğinde Fransız tekniği
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    09.03.2020 - 07:00 |

    Diş hekimliğinde Fransız tekniği

    Paris’te 15 yıl özel kliniğini işleten Diş Hekimi Dr. Bruno Bramly, Alsancak Gül Sokak’taki yeni diş kliniğinin açılışında sevenleriyle buluştu.

    Diş hekimliğinde Fransız tekniği

    Paris’te 15 yıl özel kliniğini işleten Diş Hekimi Dr. Bruno Bramly, Alsancak Gül Sokak’taki yeni diş kliniğinin açılışında sevenleriyle buluştu. Klinikte 3 boyutlu görüntüleme cihazından, dijital ölçü alma sistemlerine kadar her tür teknik donanım bulunduğunu belirten Dr. Bramly, “Hastalarımıza en doğru teşhis ve tedavinin yapılması hedefimiz” dedi.

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