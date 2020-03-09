09.03.2020 - 07:00 |
Diş hekimliğinde Fransız tekniği
Paris’te 15 yıl özel kliniğini işleten Diş Hekimi Dr. Bruno Bramly, Alsancak Gül Sokak’taki yeni diş kliniğinin açılışında sevenleriyle buluştu.
Paris’te 15 yıl özel kliniğini işleten Diş Hekimi Dr. Bruno Bramly, Alsancak Gül Sokak’taki yeni diş kliniğinin açılışında sevenleriyle buluştu. Klinikte 3 boyutlu görüntüleme cihazından, dijital ölçü alma sistemlerine kadar her tür teknik donanım bulunduğunu belirten Dr. Bramly, “Hastalarımıza en doğru teşhis ve tedavinin yapılması hedefimiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.