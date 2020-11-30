BİST1.329-1.03EURO9.400.57USD7.840.40ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dışarı çıkma Ege!
    ABONE OL
    30.11.2020 - 00:04 | | DHA

    Dışarı çıkma Ege!

    Dışarı çıkma Ege!

    İçişleri Bakanlığı’nın aldığı koronavirüs tedbirleri dışında haftasonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin  Koca’nın “Üçüncü zirvesini yaşıyor” dediği İzmir’de vatandaşlar, kısıtlama saatleri dışında güzel havaya rağmen evde kalmayı tercih etti. Şehrin en kalabalık noktaları olan Kordonboyu, Cunhuriyet ve Konak meydanları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde oldukça az sayıda vatandaşın varlığı göze çarptı. Saat 20.00’yi gösterdiğinde İzmir’in en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, Gündoğdu ve Konak meydanlarında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü, polis ekipleri birçok noktada denetim yaptı. Bodrum’da da sokaklar, hayalet kenti andırdı. Kentte saat 20.00’den sonra kapanması zorunlu işyerleri kepenklerini indirdi, Belediye Meydanı ve işlek caddelerde sakinlik hâkim oldu

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı? AÖL sınav ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Skandal! Yaptığı doğruymuş gibi bir de...

    Sıradaki Haber