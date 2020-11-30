Dışarı çıkma Ege!

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı koronavirüs tedbirleri dışında haftasonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Üçüncü zirvesini yaşıyor” dediği İzmir’de vatandaşlar, kısıtlama saatleri dışında güzel havaya rağmen evde kalmayı tercih etti. Şehrin en kalabalık noktaları olan Kordonboyu, Cunhuriyet ve Konak meydanları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde oldukça az sayıda vatandaşın varlığı göze çarptı. Saat 20.00’yi gösterdiğinde İzmir’in en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, Gündoğdu ve Konak meydanlarında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü, polis ekipleri birçok noktada denetim yaptı. Bodrum’da da sokaklar, hayalet kenti andırdı. Kentte saat 20.00’den sonra kapanması zorunlu işyerleri kepenklerini indirdi, Belediye Meydanı ve işlek caddelerde sakinlik hâkim oldu