BİST107.2660.00EURO7.590.33USD6.810.00ALTIN380.830.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dışarıyı çok özlemişler
    ABONE OL
    02.06.2020 - 07:00 | | AA - DHA

    Dışarıyı çok özlemişler

    İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli’de, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında Pazar günü dördüncü kez sokaktaydı.

    Dışarıyı çok özlemişler

    İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli’de, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında Pazar günü dördüncü kez sokaktaydı. İzmir’de istisna kapsamında dışarı çıkanlar, saat 14.00’ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere gitti.
    Bostanlı Sahili’nde serin havanın tadını çıkaranların, maskelerini taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.
    Denizli
    Vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar, Yeni Cami avlusunda sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti.
    Temiz havada yürüyüş yapan Ali Tok, sokakta yürümenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.
    Manisa
    İstisna kapsamında dışarı çıkan vatandaşlar, Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler de Ulu Park ve Emekliler Parkı’na gitti. Polis ile belediye ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı.
    Uşak
    Vatandaşlar güzel havanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar, İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde yürüyüş yaptı, bazıları da Ata Parkı’nı tercih etti.
    Foça
    İzmir’in Foça ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izin saatlerini sahilde değerlendirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 23 derece olduğu ilçede vatandaşlar, telefonla sözleştikleri arkadaşlarıyla buluştu

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üretime dayalı eğitim elzem

    Üretime dayalı eğitim elzem

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Bebeğinizi sakın sarsmayın ölebilir

    Bebeğinizi sakın sarsmayın ölebilir

    Sıradaki Haber