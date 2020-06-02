Dışarıyı çok özlemişler

İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli’de, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında Pazar günü dördüncü kez sokaktaydı. İzmir’de istisna kapsamında dışarı çıkanlar, saat 14.00’ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere gitti.

Bostanlı Sahili’nde serin havanın tadını çıkaranların, maskelerini taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.

Denizli

Vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar, Yeni Cami avlusunda sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti.

Temiz havada yürüyüş yapan Ali Tok, sokakta yürümenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Manisa

İstisna kapsamında dışarı çıkan vatandaşlar, Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde yürüyüş yaptı. Bazı kişiler de Ulu Park ve Emekliler Parkı’na gitti. Polis ile belediye ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı.

Uşak

Vatandaşlar güzel havanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar, İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde yürüyüş yaptı, bazıları da Ata Parkı’nı tercih etti.

Foça

İzmir’in Foça ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izin saatlerini sahilde değerlendirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 23 derece olduğu ilçede vatandaşlar, telefonla sözleştikleri arkadaşlarıyla buluştu