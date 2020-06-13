'Disiplin, başarıyı getirecek'

Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından kalan maçları oynamak için topbaşı yapan, 1. Lig İzmir temsilcisi Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, disiplini elden bırakmadan sezonu tamamlayacaklarını belirtti.



Ligdeki diğer takımların teknik adamlarıyla zaman zaman süreci istişare ettiklerini söyleyen Eroğlu, “Kimle konuşsam herkes idmanların çok iyi geçtiğini, oyuncularının coşkulu olduğunu ve futbolu özlediğini söylüyor. Kimsenin hazırlık maçı yapmaması çok ilginç. Karşılaşmalar çok enteresan pozisyonlara sahne olacak” yorumunu yaptı.



‘Savaşacağız’



“Disiplini koruyan, maçın son anına kadar oyundan kopmayan takımların başarılı olacağını düşünüyorum” diyen tecrübeli hoca Hüseyin Eroğlu, “Biz de kendi oyun karakterimizi sahaya yansıtıp kalan 6 haftayı en iyi şekilde geçirme hedefindeyiz. Boluspor deplasmanıyla iyi başlayıp sezonu iyi bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Boluspor’un teknik adam değişikliği sonrası son haftalarda çıkışa geçtiğini kaydeden Eroğlu, “Oyunsal anlamda iyi oynuyorlar. Onlar için de kritik bir maç. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, 3 puan veya 1 puan almak için gideceğiz. Planımız bu yönde” diye konuştu.