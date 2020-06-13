BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 'Disiplin, başarıyı getirecek'
    ABONE OL
    13.06.2020 - 00:00 | | İZMİR DHA

    'Disiplin, başarıyı getirecek'

    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen sezonun kalan haftalarında oyun disiplininden taviz vermeyeceklerini dile getirdi. Futbolu çok özlediklerini belirten tecrübeli hoca “Disiplini koruyan, maçın son anına kadar oyundan kopmayan takımların başarılı olacağını düşünüyorum” dedi

    'Disiplin, başarıyı getirecek'

    Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından kalan maçları oynamak için topbaşı yapan, 1. Lig İzmir temsilcisi Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, disiplini elden bırakmadan sezonu tamamlayacaklarını belirtti.

    Ligdeki diğer takımların teknik adamlarıyla zaman zaman süreci istişare ettiklerini söyleyen Eroğlu, “Kimle konuşsam herkes idmanların çok iyi geçtiğini, oyuncularının coşkulu olduğunu ve futbolu özlediğini söylüyor. Kimsenin hazırlık maçı yapmaması çok ilginç. Karşılaşmalar çok enteresan pozisyonlara sahne olacak” yorumunu yaptı.

    ‘Savaşacağız’

    “Disiplini koruyan, maçın son anına kadar oyundan kopmayan takımların başarılı olacağını düşünüyorum” diyen tecrübeli hoca Hüseyin Eroğlu, “Biz de kendi oyun karakterimizi sahaya yansıtıp kalan 6 haftayı en iyi şekilde geçirme hedefindeyiz. Boluspor deplasmanıyla iyi başlayıp sezonu iyi bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Boluspor’un teknik adam değişikliği sonrası son haftalarda çıkışa geçtiğini kaydeden Eroğlu, “Oyunsal anlamda iyi oynuyorlar. Onlar için de kritik bir maç. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, 3 puan veya 1 puan almak için gideceğiz. Planımız bu yönde” diye konuştu.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Sıradaki Haber