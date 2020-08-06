Dışsatım, temmuzda yüzleri güldürdü

Ege İhracatçı Birlikleri’nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 193 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Temmuz döneminde 7 milyar 69 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 12 milyar 752 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 54 artış ve 43 milyon dolarla, temmuz ayının artış rekortmeni oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 17’lik artışla 157 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırarak birinci sırada yer aldı. “Temmuz ayı bizim için pandeminin izlerini tamamen sildiğimiz bir ay oldu” diyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İçerdeki teşvikler, ihracat pazarlarındaki kademeli normalleşme ve 2020 yılının geride kalan 5 aylık döneminde göstereceğimiz performans ile 15 milyar dolar hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.