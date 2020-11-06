Dışsatım, üretim teknikleriyle artacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nce 2019 yılı ocak ayında başlatılan “Turkish Dried Fruits” isimli Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında sürdürülen “Yalın Üretim Teknikleri” danışmanlık faaliyeti tamamlandı. Birlik Başkanı Birol Celep, 18 firmanın 9 tanesinin eğitim sürecinde yer aldığını; üretim, bakım ve kalite süreçlerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması ve karlılığın artırılması için danışmanlık hizmetinden yararlandığını kaydetti. “Müşteri memnuniyetinin sağlanması için müşterinin istediği fiyata, kusursuz ürün ve hizmet, zamanında teslimat çok önemli. Bütün bunları yaparken işletme açısından da karlılığın artırılması gerekiyor” diyen Celep, şöyle konuştu:

“8 ay süren faaliyet kapsamında 600 bin lira tutarında devlet desteğinden faydalanırken, üretim maliyetlerinde sektör genelinde 18.3 milyon lira tasarruf sağlandı. Birim zamanda üretim oranı artarken, hata ve fire oranları azaldı.”