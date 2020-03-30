Dışsatıma devam

Ege İhracatçı Birlikleri, koronovirüsün tedarik zincirine etkilerini kırmak için işletmelere her türlü desteği veriyor. 2020 hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye, koronavirüsün ekonomik etkilerini aldığı önlemlerle sınırlandırmaya çalışırken, Ege İhracatçı Birlikleri de (EİB), işbirliği içerisinde mücadele ediyor. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Gıda değer zincirinin canlı kalması adına bütün üyelerimizle fikir alışverişinde bulunup süreci yönetiyoruz. Aydın’daki 600 ihracatçımızın yükünü hafifletmek için devreye girdik” dedi.

2019’da 20 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği Aydın’ın verimli topraklarında yetişen yaş meyve sebzeleri 12 ülkeye gönderdiklerini söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, “2020 yılındaki 1 milyar dolarlık hedefimize giden bu yolda yaş meyve sebze sektöründeki tüm paydaşlarımıza destek olmak en önemli stratejimiz” ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliği önemli

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de, “Sıkı denetim politikası çerçevesinde ürün güvenliği denetimlerine özel önem veriyoruz. Ürün güvenliği sisteminin temelini oluşturan TAREKS denetimlerinin zamanında yapılması için iki adet araç tahsis ettik” diye konuştu.

Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er de, “Aydın’da zeytin ve zeytinyağı sektörünün payı 2019’da 28 milyon dolardı. Bu yıl ise son dönemlerin en verimli sezonu yaşanıyor. Birliğimiz 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 94 ülkeye dış satım yaparak 46 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı. Her geçen yıl ihraç pazarlarını genişleten Aydın için seyirci kalmıyoruz” dedi.