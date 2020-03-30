BİST 88.125-3,72EURO7,18-0,08USD6,450,03ALTIN336,210,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dışsatıma devam
    ABONE OL
    30.03.2020 - 00:04 |

    Dışsatıma devam

    Dışsatıma devam

    Ege İhracatçı Birlikleri, koronovirüsün tedarik zincirine etkilerini kırmak için işletmelere her türlü desteği veriyor. 2020 hedefine emin adımlarla ilerliyor.

    Türkiye, koronavirüsün ekonomik etkilerini aldığı önlemlerle sınırlandırmaya çalışırken, Ege İhracatçı Birlikleri de (EİB), işbirliği içerisinde mücadele ediyor. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Gıda değer zincirinin canlı kalması adına bütün üyelerimizle fikir alışverişinde bulunup süreci yönetiyoruz. Aydın’daki 600 ihracatçımızın yükünü hafifletmek için devreye girdik” dedi.

    2019’da 20 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği Aydın’ın verimli topraklarında yetişen yaş meyve sebzeleri 12 ülkeye gönderdiklerini söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, “2020 yılındaki 1 milyar dolarlık hedefimize giden bu yolda yaş meyve sebze sektöründeki tüm paydaşlarımıza destek olmak en önemli stratejimiz” ifadelerini kullandı.

    Gıda güvenliği önemli

    Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de, “Sıkı denetim politikası çerçevesinde ürün güvenliği denetimlerine özel önem veriyoruz. Ürün güvenliği sisteminin temelini oluşturan TAREKS denetimlerinin zamanında yapılması için iki adet araç tahsis ettik” diye konuştu.

    Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er de, “Aydın’da zeytin ve zeytinyağı sektörünün payı 2019’da 28 milyon dolardı. Bu yıl ise son dönemlerin en verimli sezonu yaşanıyor. Birliğimiz 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 94 ülkeye dış satım yaparak 46 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı. Her geçen yıl ihraç pazarlarını genişleten Aydın için seyirci kalmıyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
    daha fazla video için
    İpek Tanrıyar'ın ilginç corona maskesi6 aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırdan maske yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    Bugün Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (29 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca son grafik tablosu erişime açıldı

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber