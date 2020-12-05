Dışsatıma doping etkisi

İhracata hız katan Ro-Ro gemileri İzmir’e geri dönüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla şehir içi trafiğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle ağustos 2018’de durdurulan Ro-Ro operasyonları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izniyle yeniden başlatıldı.

Konuyla ilgili uzun süredir temaslarda bulunan iş dünyasınn kararı memnuniyetle karşıladığını dile getiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması, deniz yolu ile olan ihracatımızın toplam taşımalarımızdaki payının artırılması için önemli bir adım olacak. Ro-Ro, ihracatçılarımıza önemli bir esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor. Bu kararın, dış ticaret ve lojistik ile iştigal eden firmaların işlerine olumlu yansıyacağı ve kentimiz ekonomisine ivme kazandıracağı düşüncesindeyiz. Ro-Ro taşımacılığı ihracatçıların lojistik sorununu büyük ölçüde giderecek. Alsancak Limanı’nı da hızlı ürün göndermek isteyen firmalar tarafından daha fazla tercih edilecek.”

Özgener, Türkiye’nin yaşanan salgın sürecinde, güçlü lojistik ağları ve sahip olduğu avantajlı konumu sayesinde global tedarik zincirinde bir yükseliş ivmesinin, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyanın dört bir yanına daha hızlı ve daha ucuz taşıma ile mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Tüm Ege’ye faydası olacak

Kararın ihracata olumlu etkisi olacağına değinen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, “Bu liman sadece İzmir’in değil Ege Bölgesi’nin limanı. Bölgeyi de doğrudan etkileyecektir” dedi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Ro-Ro seferleriyle navlun fiyatlarında bir düşüş olacak. İhracatçımıza doğrudan yarayacak. Çeşme Limanındaki sıkışıklığı da ortadan kaldıracak. Kapıkule’ye gidişler de azalacak. Bu bölge ihracatına nefes aldıracak” diye konuştu.