BİST116.5250.00EURO7.690.00USD6.850.04ALTIN392.590.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Dışsatımda komşu ülkelere yöneldik’
    ABONE OL
    01.07.2020 - 07:00 |

    ‘Dışsatımda komşu ülkelere yöneldik’

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği ‘Koronavirüsün hedef pazarlarımızdaki seyri’ webinar serisinin sekizinci ayağında Bulgaristan ve Romanya’nın dış ticaretindeki gelişmeler ele alındı.

    ‘Dışsatımda komşu ülkelere yöneldik’

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği ‘Koronavirüsün hedef pazarlarımızdaki seyri’ webinar serisinin sekizinci ayağında Bulgaristan ve Romanya’nın dış ticaretindeki gelişmeler ele alındı. EİB Başkanı Eskinazi, pandemi döneminde artık her bölgeye ihracat gerçekleştirmenin kolay olmadığını söyledi, “Bu durumda coğrafi yakınlık, komşu ülkelerle güçlü işbirlikleri büyük önem arz ediyor. Romanya, Türkiye geneli 3.8 milyar dolarlık ihracatımızla 2019 itibariyle 12. sırada yer alıyor. Bunun 215 milyon doları EİB tarafından yapılıyor” dedi.
    ‘Ro-Ro seferleri devam etmeli’
    Eskinazi, pandemi döneminde temassız ihracata geçilmesi ve önlemler dahilinde Ro-Ro seferlerinin devam etmesinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

    Adana'da aranan hükümlü pansiyonda yakalandıAdana'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi pansiyonda yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    Sıradaki Haber