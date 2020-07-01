‘Dışsatımda komşu ülkelere yöneldik’

Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği ‘Koronavirüsün hedef pazarlarımızdaki seyri’ webinar serisinin sekizinci ayağında Bulgaristan ve Romanya’nın dış ticaretindeki gelişmeler ele alındı. EİB Başkanı Eskinazi, pandemi döneminde artık her bölgeye ihracat gerçekleştirmenin kolay olmadığını söyledi, “Bu durumda coğrafi yakınlık, komşu ülkelerle güçlü işbirlikleri büyük önem arz ediyor. Romanya, Türkiye geneli 3.8 milyar dolarlık ihracatımızla 2019 itibariyle 12. sırada yer alıyor. Bunun 215 milyon doları EİB tarafından yapılıyor” dedi.

‘Ro-Ro seferleri devam etmeli’

Eskinazi, pandemi döneminde temassız ihracata geçilmesi ve önlemler dahilinde Ro-Ro seferlerinin devam etmesinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.