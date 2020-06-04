Dışsatımda virüs etkeni

EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı 380 milyon dolar, tarım sektörlerinin ihracatı 344 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı ise 68 milyon dolar oldu.



Demirciler lider



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 80 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada, Ege Maden İhracatçıları Birliği da 68 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıra ise 67 milyon dolarla Ege Tütün ihracatçıları Birliği ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin oldu. EİB Başkanı Jak Eskinazi, normalleşmeyle birlikte toparlanma sürecine girilmesinin Türkiye geneli ihracat rakamlarında görülmeye başlandığını söyledi, “Yenilikçi vizyonumuzu sürdürerek, dünyadaki olumsuz değişkenlerin sirayet etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.