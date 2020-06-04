BİST109.1110.94EURO7.54-0.37USD6.71-0.24ALTIN367.68-1.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dışsatımda virüs etkeni
    ABONE OL
    04.06.2020 - 00:01 |

    Dışsatımda virüs etkeni

    Ege İhracatçı Birlikleri’nin mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 geriledi, 793 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

    Dışsatımda virüs etkeni

    EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı 380 milyon dolar, tarım sektörlerinin ihracatı 344 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı ise 68 milyon dolar oldu.

    Demirciler lider

    Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 80 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada, Ege Maden İhracatçıları Birliği da 68 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıra ise 67 milyon dolarla Ege Tütün ihracatçıları Birliği ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin oldu. EİB Başkanı Jak Eskinazi, normalleşmeyle birlikte toparlanma sürecine girilmesinin Türkiye geneli ihracat rakamlarında görülmeye başlandığını söyledi, “Yenilikçi vizyonumuzu sürdürerek, dünyadaki olumsuz değişkenlerin sirayet etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

    Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

    YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

    Sıradaki Haber