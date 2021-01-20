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    HaberlerEge Haberleri Dışsatımda yüzde 20 artış var
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    20.01.2021 - 00:04 |

    Dışsatımda yüzde 20 artış var

    Zeytinyağı pandeminin zirve yaptığı 2020 yılının son çeyreğinde, 2020/21 ihracat sezonuna başarılı bir giriş yaptı.

    Dışsatımda yüzde 20 artış var

    Yeni sezonda iki ay geride kalırken zeytinyağı ihracatı önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 20’lik artışla 23.1 milyon dolardan, 27.8 milyon dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, öncelikli hedeflerinin, yüksek katma değere sahip, ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatının payının artırılması olduğunu vurguladı. İhracat iadesi desteğinin artırılmasının çok büyük önem arz ettiğini dile getiren Er, “Bugün en parlak sezonumuzda 500 milyon dolar seviyelerine yaklaşan zeytin ve zeytinyağı ihracatımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1.5 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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