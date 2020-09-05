BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dışsatımda zirve hazırgiyimcilerin
    ABONE OL
    05.09.2020 - 00:03 |

    Dışsatımda zirve hazırgiyimcilerin

    Dışsatımda zirve hazırgiyimcilerin

    Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, ağustos ayında yaptığı 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracatla ilk sıraya yerleşti. Sektör, 60 ay aranın ardından zirvenin sahibi oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde son üç aydır en fazla ihracat yapan sektör olmayı başardı.

    EHKİB, Haziran ayında 104 milyon dolarlık dışsatımla adını ilk sıraya yazdırdı. Temmuz ayında, 157 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ay bazında tarihi rekoruna imza attı. EHKİB, ağustos ayında da ihracatını 2019 yılına göre yüzde 12’lik artış yakaladı, 128 milyon 9 bin dolar döviz kazandırdı. Birlik Başkanı Burak Sertbaş, “Eylül ayında medikal üründe 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan üniversiteler için uzaktan eğitim tavsiyesi

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan üniversiteler için uzaktan eğitim tavsiyesi

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Sıradaki Haber