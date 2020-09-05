Dışsatımda zirve hazırgiyimcilerin

Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, ağustos ayında yaptığı 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracatla ilk sıraya yerleşti. Sektör, 60 ay aranın ardından zirvenin sahibi oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde son üç aydır en fazla ihracat yapan sektör olmayı başardı.

EHKİB, Haziran ayında 104 milyon dolarlık dışsatımla adını ilk sıraya yazdırdı. Temmuz ayında, 157 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ay bazında tarihi rekoruna imza attı. EHKİB, ağustos ayında da ihracatını 2019 yılına göre yüzde 12’lik artış yakaladı, 128 milyon 9 bin dolar döviz kazandırdı. Birlik Başkanı Burak Sertbaş, “Eylül ayında medikal üründe 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz” dedi.