Dışsatımda zirve konfeksiyoncuların

Birlik üyelerinin şubat ayı dışsatımı, geçen yıla oranla yüzde 4 düşüşle 1 milyar 15 milyon 415 bin dolara gerilemesine rağmen, iki aylık veriler baz alındığında ihracat, yüzde 3 arttı. Birlikler arasında en yüksek ihracatı Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yaptı, 117.3 milyon dolarlık döviz kazandırdı.



Yüzde 3 arttı



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 25’lik artışla 17.8 milyon dolara ulaştı, şubat ayının ihracat artış rekortmeni oldu. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, etkisini her geçen gün artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020’nin beklenenden zor bir yıl olacağını bildirdi.



Ocak-şubat döneminde tüm olumsuzluklara rağmen EİB’nin iki aylık ihracatının yüzde 3’lük artış göstermesinin teselli kaynağı olduğunu vurgulayan Eskinazi, şunları söyledi: “2020 yılında ihracatımızın sürdürülebilir olması adına çaba göstereceğiz. Bu şartlarda morallerimizi bozmadan üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz.”