Diyabet, görme kaybına yol açabilir

Özellikle Tip 2 şeker hastalığına bağlı olarak genellikle ileri yaşlarda görülen diyabetik retinopatinin sinsi bir şekilde ilerlediğini belirten Erakgün, hastalığın genelde ileri safhalarda fark edildiğini ve görme kayıplarına yol açabildiğini belirtti. Prof. Dr. Erakgün, “Diyabetik retinopatide belli tanı yöntemleri kullanılarak birtakım kriterlere göre tedavi planlanıyor. OCT ve göz anjiyosu ile görme merkezinde ödem ve istenmeyen damar oluşumları ortaya konuyor. Görme merkezinde ödem gelişmişse iğne tedavisi uygulanıyor. Kanamayı durduruyor ve görme merkezindeki ödemi kurutuyor. Bir diğer uygulanan yöntem de yeşil argon lazer tedavisi. Lazerle retinanın oksijen ihtiyacı azaltılıp yeni damar oluşmasının önüne geçiliyor. İleri derecedeki süreçlerde ise vitrektomi yöntemiyle ameliyat gerçekleştiriliyor” dedi.