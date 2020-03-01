‘Diyette niyet var icraat yok’

Bir araştırmaya göre bir kadının hayatı boyunca ortalama 130 kez diyet yapma girişiminde bulunduğunu belirten Koçyiğit, “Diyetle kilo veren kişilerin yüzde 53’ü bir yılda, yüzde 78’i de 5 yılda verdikleri kilonun tamamını geri alıyor. Bunun en büyük sebebi sürdürülebilir ve kişiye uygun olmayan moda diyetler” dedi. Öte yandan Akdeniz diyetinin sürekli gündeme getirilip herkes tarafından bilindiğini hatırlatan Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Koçyiğit, “Bu diyetin avantajları ilaç gibi. Tip-2 diyabet görülme riskini, kalp krizi riskini azaltır. Kalp-damar sağlığına iyi gelir. Kansere karşı koruyucudur” diye konuştu.