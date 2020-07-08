‘Doctor Care’ zirveye oturdu

Doctor Care oyunu, bir ay içerisinde indirme rekoruyla oyun sektöründeki tüm rakiplerini geride bıraktı. Ruby Games firmasının Ege Teknopark bünyesindeki çalışmalarıyla yakaladıkları başarılardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ruby Games, şimdiden mobil oyun dünyasında ses getiren işlere imza attı” dedi. Firma kurucusu Mert Can Kurum da, kurulduktan çok kısa bir süre içerisinde İzmir’deki genç ekip arkadaşlarıyla sektöre pek çok oyun kazandırdıklarını belirtti, “500 milyondan fazla kullanıcıya ulaştık” diye konuştu.