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    HaberlerEge Haberleri ‘Doğa düşmanları bu hale getirdi’
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    19.06.2020 - 00:06 |

    ‘Doğa düşmanları bu hale getirdi’

    ‘Doğa düşmanları bu hale getirdi’

    Doğa düşmanları, Buca Şahin Tepesi’nde, belediyenin koyduğu bariyerleri yıkıp yeşil alana tonlarca moloz bıraktı. İnşaat atıklarından oluşan moloz, ekiplerce olay yerinden kaldırılarak alan temizlendi.Her gün ortalama 50 ton molozu kentin yeşil alanından temizlediklerini ifade eden başkan Erhan Kılıç, “Buca’nın bir tek çiçeğine zarar verenin karşısında duracağız” dedi. “Bu utanç maalesef hepimizin” diyen Kılıç, “Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz ne kadar yeşilimizi korumak için uğraşırsak uğraşalım, üç kuruş kâr sağlamak isteyen, kendini bilmez doğa düşmanları çevreyi katletmeye devam ediyor. Maalesef kestiğimiz cezalar yeterli olmuyor. Çevre suçlarına ilişkin cezaların artırılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

    Belirlenen düşük ücretleri ödememek için kaçak döküme başvuran doğa düşmanları, Buca’nın Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere farklı yerlerinde çevreye zarar veriyor.

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