Doğa evinize geliyor...

Kovid-19 süreci inşaat sektöründe de öncelikleri değiştirdi, doğayla dost projelere talep arttı. Rimay İnşaat, Menemen Villakent’te, 31 bin metrekare arazide, 150 bağımsız bölümden oluşan ‘Villarima Kaleköy’ projesini hayata geçireceğini açıkladı. Proje içinde, müstakil, ikiz villalar, özel terası ve bağımsız girişleri olan 2 veya 3 katlı villalar olmak üzere alternatif modeller barındırıyor.

Kendine ait bahçeler

İzmir’de 2018 yılından bu yana lüks konut sektöründe fark yaratan Rimay İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cem Şişman, Villarima Kaleköy’ün kendi arsası ve öz sermayesi ile yüzde 85’i yeşil alana ayrılmış mahallede hayat bulacağını söyledi. Mimarisi ve akıllı konutlarıyla dikkat çeken çevre dostu projelerini anlatan Mehmet Cem Şişman, “Doğru hamlelerle kontrollü büyümeyi hedef alıyoruz. Covid-19 süreci inşaat sektöründe dengeleri değiştirmişti, üzerine kentimizde meydana gelen deprem afeti de herkes için sarsıcı oldu. Hepimizin satın alma öncelikleri değişti, farkındalıklar oluştu ve yeni gereksinimler ortaya çıktı. Biz de bu nedenle projemizde yeni normale uygun sosyal alanlar inşa ediyoruz. Her hane için kendine ait bir bahçe, sadece hane halkının kullanacağı girişler oluşturduk. Homeofis olarak kullanılabilecek alanlar ile site sakinlerine çalışma alanları yarattık” dedi.

Karşıyaka’ya 20 dakika

Projenin hemen önünde yer alan 45 bin metrekarelik park ve 20 yıllık ağaçlardan oluşan koru ile de doğayı evlere taşıdığını belirten Şişman, “Karşıyaka’ya da Foça’ya da 20 dakika mesafede, toplu taşımaya, eğitim ve sağlık kurumlarına yakın, çocuklarınızın yemyeşil bahçelerde özgürce oynayacakları bir proje tasarladık. Villarima Kaleköy, Villakent’in tamamına hitap eden çarşı alanı ile de bölgenin günlük alışveriş ve sosyalleşme ihtiyacına da çözüm yaratıyor” dedi.

HEMEN TAPU FIRSATI

Erken teslim ve villa arsalarının kendilerinin olduğu için hemen tapu fırsatı sunduklarını söyleyen Mehmet Cem Şişman, “Güzel İzmir’e yakışan çok güzel bir proje inşa ediyoruz. Bütün evler güneye bakıyor. Kalitesi, konumu ve konforuna göre daha makul, ulaşılabilir bir fiyat politikası izledik. Depremden sonra bahçeli müstakil konutlara talep yoğunluğundan dolayı erken teslim yapacağız” dedi.