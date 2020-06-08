Doğa harikası kanalın ilk konukları geldi

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki ünlü Dalyan Kanalı’na gelen sezonun ilk turistleri, labirent görünümlü sazlıklar arasında günübirlik tekne turlarına katıldı. Turun ardından İztuzu Plajı’na ulaşan tatilciler, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen plajda denizin keyfini çıkardı. Turizmci Ali Mürşit Yağmur, son beş yıldır iç pazardan büyük ilgi gördüklerini, genelde butik otel ve villa türü aile işletmeleri olduğunu belirtti. Mayıs ve haziran rezervasyonlarının da temmuz, ağustos ve eylül dönemine ertelendiğini ifade etti. l AA