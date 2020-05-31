Doğa harikası Tepegöl



1970’li yıllarda kendiliğinden oluşan ve tamamen yağmur suyu ile beslenen gölün önüne o tarihte set örüldü ve dağlardan inen yağmur suları gölde birikti.

Tepegöl’ün çevresinde Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve sayıları bine yakın yabani inekler ile yılkı atları yaşıyor. Lezzetli sazan balıklarının da bulunduğu gölün çevresinde çok sayıda kuş türü de yer alıyor. Ayrıca doğa sever trekking grupları da göl civarında doğa yürüyüşleri düzenliyor. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bölgenin turizme kazandırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak bir çalışma başlatılabileceğini kaydetti.