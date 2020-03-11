BİST101.063-2,38EURO6,970,25USD6,170,21ALTIN326,43-1,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Doğa, her türlü rantın önünde’
    ABONE OL
    11.03.2020 - 00:04 |

    ‘Doğa, her türlü rantın önünde’

    ‘Doğa, her türlü rantın önünde’

    Radyo Evi Derneği tarafından 11’incisi düzenlenen RADEV Artı Ödülleri’nde ‘çevre’ alanında Türkiye’nin Pozitif Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler” temasıyla düzenlenen 11. RADEV Artı Ödülleri’nde, çevre alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı seçildi. ‘Çevre’ konusunda bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

    “Bodrum gibi dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bodrum’un her metrekaresi çok değerli; tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle Ege ve Akdeniz’i buluşturuyor. Biz de korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İmar kirliliği, kaçak yapılaşma, deniz kirliliği ve atıkla mücadele ediyoruz çünkü, çevre her türlü rantın önündedir.”

    Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
    daha fazla video için
    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının izinlerini iptal etti

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    Sıradaki Haber