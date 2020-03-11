‘Doğa, her türlü rantın önünde’

Radyo Evi Derneği tarafından 11’incisi düzenlenen RADEV Artı Ödülleri’nde ‘çevre’ alanında Türkiye’nin Pozitif Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler” temasıyla düzenlenen 11. RADEV Artı Ödülleri’nde, çevre alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı seçildi. ‘Çevre’ konusunda bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

“Bodrum gibi dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bodrum’un her metrekaresi çok değerli; tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle Ege ve Akdeniz’i buluşturuyor. Biz de korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İmar kirliliği, kaçak yapılaşma, deniz kirliliği ve atıkla mücadele ediyoruz çünkü, çevre her türlü rantın önündedir.”