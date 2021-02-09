‘Doğa sporları merkezi olacağız’

13 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampta, Letonya Milli Takım Sporcusu Arturs Paulins’n de yardımcı eğitmen olarak yer alıyor. Dünya sıralamasında 10. olan Letonya Milli Sporcusu Arturs Paulins, kamp süresince tecrübe ve deneyimlerini sporculara aktaracak, çalışmalara yardımcı eğitmen olarak eşlik edecek.

Türkiye Oryantiring Milli Takımı’nın kamp için Bergama’yı seçmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tarihi kentimiz Bergama’yı, dünyada artık popüler hale gelen doğa sporlarının cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaç için yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Bergama Belediyesi olarak Oryantiring Milli Takımı’na ev sahipliği yapıyoruz. Bu kampta dünya sıralamasında 10. sırada olan ve doğa sporseverleri tarafından da yoğun ilgi ile takip edilen sporcu Arturs Paulins de misafirimiz” dedi.