Doğa ve hayvan dostları buluştu

Havuz başında düzenlenen etkinlik, Fransa’nın milli köpeği kabul edilen Poddle cinsi köpeği olan aileleri buluşturdu.

Kemalpaşa Köpek Bahçesi Kurucusu ve eğitmen Kutay Özkan’ın yönetiminde gerçekleştirilen renkli oyunlarda, “En Yetenekli”, “En Pofuduk”, “En Söz Dinleyen”, “En Hızlı”, “En Süslü” ve “En Atletik” poddle sahiplerine ödüller de verildi.