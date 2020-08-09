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    09.08.2020 - 00:02 |

    Doğa ve hayvan dostları buluştu

    Tanyer Yapı’nın imzasını taşıyan, çam ormanları, İzmir Körfezi ve ferah bir ormanlık alanla çevrili BulutOrman Evleri’nde düzenlenen ilk organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

    Doğa ve hayvan dostları buluştu

    Havuz başında düzenlenen etkinlik, Fransa’nın milli köpeği kabul edilen Poddle cinsi köpeği olan aileleri buluşturdu.

    Kemalpaşa Köpek Bahçesi Kurucusu ve eğitmen Kutay Özkan’ın yönetiminde gerçekleştirilen renkli oyunlarda, “En Yetenekli”, “En Pofuduk”, “En Söz Dinleyen”, “En Hızlı”, “En Süslü” ve “En Atletik” poddle sahiplerine ödüller de verildi.

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