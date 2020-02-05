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    05.02.2020 - 07:00 |

    Doğaköy Anaokulu açıldı

    Menemen Belediyesi tarafından Doğaköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Doğaköy Anaokulu önceki gün törenle açıldı.

    Doğaköy Anaokulu açıldı

    Menemen Belediyesi tarafından Doğaköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Doğaköy Anaokulu önceki gün törenle açıldı. Doğaköy İlkokulu bahçesinde inşa edilen Doğaköy Anaokulu; 105 metrekare alanda, bir derslik, yemekhane, oyun odası ve üç tuvaletiyle, çocuklar için hem sosyalleşme alanı olacak hem de okul öncesi gelişimlerine katkı sağlayacak.
    Veliler talep etti
    Aylar önce muhtarın daveti üzerine Doğaköy’e geldiğini ve anaokulunu inceleme fırsatı bulduğunu belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Ufak bir sarsıntıda bile yıkılabilecek eski bir okul ile çocuklarımızın hayatını tehlikeye atamazdık” dedi. Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak ise, “Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak velilerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Belediyemiz de çocuk bakım evleri, ana okullar ve kreşler açarak gerekli desteği veriyor” diye konuştu.

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