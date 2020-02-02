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    HaberlerEge Haberleri Doğal afetlere karşı işbirliği
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    02.02.2020 - 00:02 |

    Doğal afetlere karşı işbirliği

    Sivrice’deki depremden sonra kentte yaşanacak olası bir afete karşı önlemlerini artıran Kuşadası Belediyesi, Devlet Hastanesi ile protokol imzaladı

    Doğal afetlere karşı işbirliği

    Ada’da seferberlik

    Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi arasında ‘Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Protokole göre; seferberlik, deprem, yangın ve sel baskını gibi olağanüstü hallerde sosyal ve fiziksel imkânların vatandaşlar için organize edilmesinde Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi ortaklaşa hareket edecek.

    Personele eğitim

    Belediye olarak doğal afetlere karşı önlem almaya devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Volkan Alkış, “Daha önce acil toplanma alanlarını inceledik. Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelimizi de eğitimden geçireceğiz. Devlet Hastanesi ile imzaladığımız protokol sayesinde de önemli bir adım attık. Kuşadası için deprem eylem planımızı her yönüyle hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

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