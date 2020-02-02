Doğal afetlere karşı işbirliği

Ada’da seferberlik

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi arasında ‘Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Protokole göre; seferberlik, deprem, yangın ve sel baskını gibi olağanüstü hallerde sosyal ve fiziksel imkânların vatandaşlar için organize edilmesinde Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi ortaklaşa hareket edecek.

Personele eğitim

Belediye olarak doğal afetlere karşı önlem almaya devam ettiklerini belirten Başkan Vekili Volkan Alkış, “Daha önce acil toplanma alanlarını inceledik. Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelimizi de eğitimden geçireceğiz. Devlet Hastanesi ile imzaladığımız protokol sayesinde de önemli bir adım attık. Kuşadası için deprem eylem planımızı her yönüyle hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.