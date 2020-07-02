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    HaberlerEge Haberleri Doğal hayatı koruyan köprü
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    02.07.2020 - 02:52 |

    Doğal hayatı koruyan köprü

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı üç ekolojik köprüden birini tamamladı.

    Doğal hayatı koruyan köprü

    Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi. Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

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