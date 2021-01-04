Doğal ilaç lahana

Geçen yıl pazarlarda kilosu 2 liradan başlayan lahananın fiyatı, bu yıl ürünün az olması nedeniyle 5 liraya kadar çıktı. Lahananın bağışıklık sistemini güçlendiren altın besinlerden olduğunu söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, “Yüksek miktarda A, C, K vitaminleri, potasyum ve magnezyum içeriyor. Hava kirliliğine karşı koruyucu, hücre yenileyici özellikleri var. Lahana adeta bağışıklık sistemi için doğal bir ilaç” dedi. l DHA