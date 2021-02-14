Doğalgaz, 2022’de Ayvalık’a geliyor

Başkan Ergin; AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İşletme Müdürü Levent Üstünler, Şube Şefi Koray Tanrıseven ve müteahhit firma adına Murat Deniz Mesut Ergin’i ağırladı. Doğalgaz için proje çalışmalarına başlandığını belirten heyet, “BOTAŞ hatlarının kente getirilerek gaz arzının sağlanmasının ardından AKSA Balıkesir’in Ayvalık ilçesini lisansa dahil edecek” bilgisini verdi.

2022 yılında gaz dağıtımına başlanacağının müjdesini veren Başkan Ergin de, “AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte yaptığımı girişimlerle, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’dan istediğimiz desteği aldık. Doğalgaz sayesinde kışın kentin havası daha az kirlenecek” diye konuştu.