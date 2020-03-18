Doğalgaz sözü

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara’da çıkarmasında ilçenin sorunlarına çözüm aradı. Ergin, bürokrat, milletvekili ve siyasetçilerle görüştü. Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’le birlikte BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Enerji Piyasdası Denetleme Kurulu (EPDK) Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir’le görüşen Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2020’de mühendislik ihalesinin biteceğini, 2021’de borulama ve isale hattının biteceğini, 2022’de de binalara gazın verileceğini belirtti, “Doğalgaz, Ayvalık’ımız için sadece konfor açısından değil, hava kirliliği açısından da önem taşıyor. Bu nedenle 2022’de doğalgazın Ayvalık’ta olması çok önemli” dedi.

‘Ayvalık’ı anlatıyoruz’

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver’le de görüşen Başkanı Ergin, Ayvalık’ta yeni yapılacak olan belediye hizmet alanları için yer tahsis talebinde bulundu; bu konuda yetkililerle görüş birliğine vardıklarını belirtti. Ergin, Tabiat Parkı’nın günübirlik işletmelere ihaleye açılmaması ve balıkçı barınağı sorununun çözülmesi için de adımlar attı. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün’e, balıkçıların teknelerini koyacakları yer bulamaması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını, şiddetli rüzgârda teknelerin hasar gördüğünü aktardı. Marinanın plana alınması konusunda mutabakat sağlandı. Ayvalık Belediye Başkanı, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz’la da büyük projelerin finansal kaynakları konusunda görüştü.