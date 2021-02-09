Doğalgaza az kaldı

Ayvalık’ta 2021 yılı içinde başlayacak olan doğalgaz çalışmalarının, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçenin doğalgaz geçiş hatları ile planlanması konularını görüştü. Burhaniye’ye gelen doğalgazın, dağ köyleri güzergâhı kullanılarak Ayvalık’a getirileceği, otogar karşısında yapılacak bir depolama alanından kente dağıtımının planlandığı öğrenildi. l KADRİ KAYA DHA