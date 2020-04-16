Doğalgazı Saruhanlı’ya biz getirdik!

Kazılar nedeniyle bozulan yollarda Saruhanlı Belediyesi tarafından başlatılan parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Bilgin, “Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz ancak 1 ay önce bazı arkadaşlarım basına, ‘Saruhanlı’ya doğalgazı biz getirdik’ diye beyanda bulundu. Siz getirdiyseniz, doğalgaz kazısı nedeniyle bozulan yolların tamiratını siz yapmalıydınız. Vatandaşın aklını karıştıracak söylemlerde bulunanları kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana belediyeciliğin ne olması gerektiğini tüm Saruhanlımıza yaşatıyoruz” diye konuştu.