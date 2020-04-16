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    HaberlerEge Haberleri Doğalgazı Saruhanlı’ya biz getirdik!
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    16.04.2020 - 00:04 |

    Doğalgazı Saruhanlı’ya biz getirdik!

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçenin iki mahallesinde bu kış kullanılmaya başlanan doğalgazın, kendilerinin girişim ve çabalarıyla hayata geçirildiğini, ancak bazı siyasi partilerin bu hizmeti sahiplenmeye çalıştığını belirtti.

    Doğalgazı Saruhanlı’ya biz getirdik!

    Kazılar nedeniyle bozulan yollarda Saruhanlı Belediyesi tarafından başlatılan parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Bilgin, “Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz ancak 1 ay önce bazı arkadaşlarım basına, ‘Saruhanlı’ya doğalgazı biz getirdik’ diye beyanda bulundu. Siz getirdiyseniz, doğalgaz kazısı nedeniyle bozulan yolların tamiratını siz yapmalıydınız. Vatandaşın aklını karıştıracak söylemlerde bulunanları kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana belediyeciliğin ne olması gerektiğini tüm Saruhanlımıza yaşatıyoruz” diye konuştu.

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