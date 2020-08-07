Doğaltaşa değer katacak 398 proje

Dünyadaki en prestijli projeleri süsleyen Türk doğal taşına daha fazla katma değer katmak hedefiyle Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’na; mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin öğrencileri ve mezunları toplam 398 proje sundu.

Türkiye’nin dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olduğunu, Ege Bölgesi’nin de doğal taş ihracatında lider konumda bulunduğunu dile getiren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “İlk yılda gelen nitelikli başvurular gelecek için bizi heyecanlandırıyor. Yarışma, ihracatta rekabet gücünü artıracak ve tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin gelişimine öncü olacak” diye konuştu.

Finalistlere destek

Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, toplamda 10 projeye 10’ar bin lira tutarında para ödülü verileceğini sözlerine ekleyen Kaya, “Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, dış mekan projeleri ve iç mekan uygulamaları ile mobilya ve aksesuar tasarımları olarak üç kategori var. Finale kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilmesi ve bir tasarımın üretilmesi ve tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulması da söz konusu olacak. Jürinin seçtiği bir finalist projeye ise bir yıl süresince ürün ve iş geliştirme mentorluğu sağlanacak” şeklinde konuştu.