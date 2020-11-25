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    25.11.2020 - 00:02 |

    Doğaltaşta hedef Vietnam pazarı

    Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen “Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” adlı ålan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Asya-pasifik ülkelerinin “Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık” anlaşmasının, salgınla birlikte değişen tedarik zincirlerinin de etkisiyle Türkiye ihracatı için büyük fırsat olduğunu belirtti.

    Doğaltaşta hedef Vietnam pazarı

    Vietnam pazarına dikkati çeken Turagay, “Vietnam’a sadece 339 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Onların ithalatında 31. sıradayız. Bizim Vietnam’dan ithalatımız ise 1.5 milyar dolar. Bu pazara daha fazla çalışmamız lazım.” diye konuştu. Vietnam’ın son yıllarda hızla gelişen ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “İhracatımızı organizasyonlar ve daha yoğun ilişkilerle mutlaka artırmamız lazım” dedi.

    ‘Yeni bir sanal fuar’

    Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Vietnam’a üç gün sürecek sanal doğal taş ticaret heyetimiz, firmalarımıza yeni iş birlikleri ve ortaklıklar için önemli bir ayrıcalık ve avantaj sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise, 2018-2021 yılları arasında Vietnam doğal taş pazarının yüzde 10’a yakın büyümesinin beklendiğini ifade etti.

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