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    HaberlerEge Haberleri Doğaltaşta Katar’dan iyi haberler
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    12.02.2020 - 07:00 |

    Doğaltaşta Katar’dan iyi haberler

    En büyük ihraç pazarı Çin’de yaşanan salgın nedeniyle alternatif pazar arayışına giren Türk doğal taş sektörü, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin, “Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi” isimli URGE Projesi kapsamında Katar’a çıkartma yaptı.

    Doğaltaşta Katar’dan iyi haberler

    En büyük ihraç pazarı Çin’de yaşanan salgın nedeniyle alternatif pazar arayışına giren Türk doğal taş sektörü, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin, “Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi” isimli URGE Projesi kapsamında Katar’a çıkartma yaptı. Dokuz Türk firması, 33 Katarlı firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
    Katar’ın önümüzdeki yıllarda 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edeceğini dile getiren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Renk ve desen zenginliğimiz elimizi güçlendiriyor” dedi.

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