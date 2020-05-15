15.05.2020 - 00:03 |
Doğan, Milli Mücadele Günü’nü kutladı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğan, “15 Mayıs, Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve Denizlili vatansever hemşerilerimizin, İzmir’in işgal edilmesiyle birlikte Denizli’de milli mücadele ateşini yaktıkları gündür. Denizli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan toprak bütünlüğünü korumaya her zaman bu ülke için canını ortaya koymuştur” dedi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.