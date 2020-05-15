Doğan, Milli Mücadele Günü’nü kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğan, “15 Mayıs, Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve Denizlili vatansever hemşerilerimizin, İzmir’in işgal edilmesiyle birlikte Denizli’de milli mücadele ateşini yaktıkları gündür. Denizli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan toprak bütünlüğünü korumaya her zaman bu ülke için canını ortaya koymuştur” dedi.