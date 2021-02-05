Doğanbey’de anında müdahale

Batı Ege’yi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Söke’de de etkisini gösterdi. Söke’ye bağlı Doğanbey Mahallesi’nin tarihi Rum evlerinin bulunduğu bölgede yer alan derede yoğun su akışı oldu. Dağlık kesimden gelen moloz ve rüsubat eski Doğanbey Köyü’nde dere yatağından geçişi engelledi. Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt tarafından yapılan çağrıya Söke Belediyesi duyarsız kalmadı. Başkan Levent Tuncel’in talimatıyla harekete geçen şantiye ekipleri, iş makinalarıyla dere üzerinden yol geçişi noktasına müdahale etti. Ayrıca Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı evin istinat duvarı yıkıldı. Şans eseri yoldan geçen olmaması olası bir can kaybını önledi.