Doğancılar mis kokuyor

Buca Belediyesi’nin tarımsal üretimi artırmak ve alternatif gelir kaynakları yaratmak amacıyla Doğancılar’da dağıttığı binlerce lavantanın hasat zamanı geldi. Belediye tarafından dağıtılan lavantaları tarlalarından bahçelerine kadar her yere eken Doğancılar sakinleri, hasadına gün saydıkları lavantanın köy için alternatif bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı, ürünlerin yağını çıkararak esans, sabunu ve kolonya gibi ürünler elde edeceklerini söyledi.

Üretimin köyün kaderini değiştirdiğini ifade eden üreticiler, lavantanın hem alternatif geçim kaynağı olduğunu hem de köyün dört bir yanında boy veren ürünlerin arılar için besin deposu görevi gördüğünü, kovanları balla doldurup, kalitesini de artırdığını kaydetti.

Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, “Üreticimizle el ele verdik. Amacımız, kırsal kalkınmayı sağlamak, üreticimize yeni gelir kapıları açmak” diye konuştu.