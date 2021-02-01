Doğanın estetiği caddelere taşındı

Kuşadası Belediyesi, kent estetiğine katkı sağlamak için doğanın sunduğu geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanmaya başladı.

Sera Sorumlusu Ali Genç’in elinde birer sanat eseri halini alan kök ve gövdelerden 15 tanesi, Candan Tarhan Bulvarı ile 50’nci Yıl Caddesi’nin kesiştiği kavşağa yerleştirildi.

Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yurt dışında da yaygın olarak uygulanan bu yöntem sayesinde kentimizi doğanın bize sunduğu malzemeleri kullanarak güzel ve özgün bir görünüme kavuşturuyoruz. Kentimiz sahip olduğu doğal güzellikler ile adeta cennetten bir köşe. Doğanın kendi içinde bir estetiği var ve bize de pek çok malzeme sunuyor. Bu malzemelerden kurumuş ağaç köklerini ve dallarını kentimizin peyzaj tasarımının bir parçası haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.