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    HaberlerEge Haberleri Doğaseverler tedirgin
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    22.10.2020 - 00:02 |

    Doğaseverler tedirgin

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ölü olarak kıyıya vuran deniz canlılarına bir yenisi daha eklendi.

    Doğaseverler tedirgin

    Bir haftada 2 yunus, 1 de deniz kaplumbağasının körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp, boğularak telef olduğu ilçede, son olarak juvenil türü bir yeşil deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu. Germencik’te de, sulama kanalında çok sayıda balık telef oldu. Büyük Menderes Nehri’nin beslediği sulama kanallarında suların azalması nedeniyle balıkların öldüğü ileri sürüldü. 

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