Doğasına döndü

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de, travertenlerin alt kısmında bulunan Kocaçukur Göleti’nde yapılan çamur temizliği sonrası göletin rengi değişti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Göldeki su boşaltılarak buradan 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra göle yeniden su dolduruldu. Şimdi doğal haline döndü. Gölün çevresindeki peyzaj ve havuz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.