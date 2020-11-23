‘Doğayı korumak görevimiz’

Muğla Büyükşehir’in ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında ocak ayından bugüne kadar 2 bin 321 teknenin atıkları toplandı.

Ege ve Akdeniz’de bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi’nce denizlerdeki teknelerden atık toplanma çalışması devam ediliyor. Büyükşehir, ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesiyle başlattığı denizden atık toplama hizmetinde ocak ayından bugüne kadar 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su, 1213 litre atık yağ, 4 bin 350 litre sintine, 169 bin 979 poşet evsel atık topladı. Büyükşehir ekipleri, bu hizmetlerini 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile gerçekleştiriyor.

‘Çok özel şehir’

Doğası ve tarihi güzellikler ile özel şehir olduğunu belirttiği Muğla’da mavi ve yeşili korumak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Osman Gürün, “Muğla dantela gibi eşsiz kıyıları ile sadece Türkiye’nin değil Akdeniz’e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahip. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka’da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlaratık topluyoruz. Akyaka Göcek’ten sonra Marmaris Karacasöğüt’te de alım tesisimizi yapıp orada da hizmet vermeye başlayacağız. Muğla’mızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz” dedi.