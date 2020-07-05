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    HaberlerEge Haberleri Doğayla başbaşa
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    05.07.2020 - 00:02 |

    Doğayla başbaşa

    Bostanlıspor Yetişkinler Bisiklet takımı, hafta sonunu Dikili Bademli’de doğayla iç içe geçirecek.

    Doğayla başbaşa

    Aliağa’ya kadar İZBAN ile giden ve buradan da Bademli’ye kadar pedal basan sporcular, bugün akşam saatlerinde yine aynı güzergah üzerinden Bostanlı’ya dönecek. Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Avni Erboy, “Sporcularımız burada muhtar ve Bademli Doğayı Koruma ve Su Sporları Derneği’ni ziyaret edecek. Geceyi kamp yaparak geçirip akşam saatlerinde İzmir’e geri dönecekler” dedi.

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