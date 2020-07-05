Doğayla başbaşa

Aliağa’ya kadar İZBAN ile giden ve buradan da Bademli’ye kadar pedal basan sporcular, bugün akşam saatlerinde yine aynı güzergah üzerinden Bostanlı’ya dönecek. Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Avni Erboy, “Sporcularımız burada muhtar ve Bademli Doğayı Koruma ve Su Sporları Derneği’ni ziyaret edecek. Geceyi kamp yaparak geçirip akşam saatlerinde İzmir’e geri dönecekler” dedi.