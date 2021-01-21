BİST1.5690.28EURO8.990.07USD7.40-0.19ALTIN446.201.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Doğayla tedavi
    ABONE OL
    21.01.2021 - 02:06 |

    Doğayla tedavi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan “Hortikültürel Terapi” yöntemini ülkemize getirerek bir ilke imza atıyor. Projeyle; çocuk ya da yetişkin fiziksel veya zihinsel engelli bireylere; bitki, toprak ve doğa gibi elemanlara dayalı bir tedavi edici, eğitici ve geliştirici aktiviteler uygulanacak.

    Doğayla tedavi

    Menteşe’nin İkizce mahallesinde 3 dönümlük alanda gerçekleşecek bu terapi yöntemi ile özel gereksinimli bireyler, doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak, kendi ağaçlarını ve çiçeklerini toprakla buluşturacak.

    Hortikültürel tedavi uygulama alanları, rehabilitasyon merkezi bahçeleri, seraları, okul bahçelerinin yanı sıra bireyin evi, çatı bahçesi, balkonu ya da bahçesinde de yapılabiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

    Son dakika... MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    Manisa'da ele geçirildi! Doğu Roma dönemine ait

    Manisa'da ele geçirildi! Doğu Roma dönemine ait

    Sıradaki Haber