21.01.2021 - 02:06 |
Doğayla tedavi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan “Hortikültürel Terapi” yöntemini ülkemize getirerek bir ilke imza atıyor. Projeyle; çocuk ya da yetişkin fiziksel veya zihinsel engelli bireylere; bitki, toprak ve doğa gibi elemanlara dayalı bir tedavi edici, eğitici ve geliştirici aktiviteler uygulanacak.
Menteşe’nin İkizce mahallesinde 3 dönümlük alanda gerçekleşecek bu terapi yöntemi ile özel gereksinimli bireyler, doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak, kendi ağaçlarını ve çiçeklerini toprakla buluşturacak.
Hortikültürel tedavi uygulama alanları, rehabilitasyon merkezi bahçeleri, seraları, okul bahçelerinin yanı sıra bireyin evi, çatı bahçesi, balkonu ya da bahçesinde de yapılabiliyor.