Doğayla tedavi

Menteşe’nin İkizce mahallesinde 3 dönümlük alanda gerçekleşecek bu terapi yöntemi ile özel gereksinimli bireyler, doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak, kendi ağaçlarını ve çiçeklerini toprakla buluşturacak.



Hortikültürel tedavi uygulama alanları, rehabilitasyon merkezi bahçeleri, seraları, okul bahçelerinin yanı sıra bireyin evi, çatı bahçesi, balkonu ya da bahçesinde de yapılabiliyor.