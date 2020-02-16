BİST120.151-0,32EURO6,560,13USD6,060,23ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Doğru mücadele ürünü korur
    ABONE OL
    16.02.2020 - 00:03 |

    Doğru mücadele ürünü korur

    200’den fazla meyveyi tehdit eden ve dışsatımda alıcı ülkelerin sıfır toleransı gösterdiği Akdeniz Meyve Sineği ile topyekun mücadele başlatıldı.

    Doğru mücadele ürünü korur

    Muğla’nın Ortaca ilçesindeki bilgilendirme toplantısına katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Doğru mücadeleyle ürün kayıplarını en aza indirmiş oluruz” diye konuştu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise; “İlimiz 2019 yılında 7.9 milyar liralık tarımsal üretim rakamına ulaştı. Ayrıca turistleri de bahçelerimize çekmeliyiz” dedi.

    Ayakkabıcılar rekorla başladı

    Ege’nin ayakkabı ihracatı ocak ayında yüzde 60 artışla rekor kırdı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne bağlı üyelerin ocak ayında ayakkabı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre 5 milyon 617 bin dolardan, 9 milyon dolara yükseldi.

    İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    daha fazla video için
    Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkent'te trafik kazası: Yaralılar var

    Başkent'te trafik kazası: Yaralılar var

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    İşte gıda terörü listesi

    İşte gıda terörü listesi

    Sıradaki Haber