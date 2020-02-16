Doğru mücadele ürünü korur

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki bilgilendirme toplantısına katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Doğru mücadeleyle ürün kayıplarını en aza indirmiş oluruz” diye konuştu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise; “İlimiz 2019 yılında 7.9 milyar liralık tarımsal üretim rakamına ulaştı. Ayrıca turistleri de bahçelerimize çekmeliyiz” dedi.

Ayakkabıcılar rekorla başladı

Ege’nin ayakkabı ihracatı ocak ayında yüzde 60 artışla rekor kırdı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne bağlı üyelerin ocak ayında ayakkabı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre 5 milyon 617 bin dolardan, 9 milyon dolara yükseldi.