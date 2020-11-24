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    24.11.2020 - 00:03 |

    Doğru nefesle gelen sağlık

    Doğru nefesle gelen sağlık

    İzmir Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Jülide Çeldir Emre, doğru nefes almanın insan sağlığına olumlu etkilerinin saymakla bitmeyeceğini söyledi.

    Nefes terapistliği de yapan Emre, “Her insan dünyaya gözlerini açtığında diyafram nefesi alır ve bu durum bebeklik boyunca devam eder. Bu kas solunum kapasitemizi tam olarak kullanmamıza yardımcı olur. Ancak yaş aldıkça günlük hayatın koşuşturması içinde pek çok insan nefes alırken diyaframını çok aktif kullanmaz. Akciğer kapasitesini azami kullanmayı sağlayan diyafram nefesinin yerini yüzeysel göğüs nefesi alır. Akciğerlerimizi tam, gereken kapasitede kullanırsak beden sağlığımız yanında yaşamsal enerjimiz artacak, mutlu ve dingin bir insan olmamızı katkıda bulunacaktır. Eğer karnınız nefes alırken dışa, nefes verirken içe doğru hareket ediyorsa, diyaframla nefes alıyorsunuz demektir” diye konuştu.

    Hastalıklardan koruyor

    KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıklarının solunum rehabilitasyonunda ilk öğretilenin diyafram nefesi olduğunu sözlerine ekleyen Emre, “Kronik birçok hastalıkta tedaviye destek olduğu gibi hastalıklardan korunmak için de diyafram nefesi önemlidir” dedi.

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