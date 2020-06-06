Doğum gününde hediye dağıttı...

Kodal, okuduğu 150 kitabı çocuklara dağıttı. Davranışıyla hem kendini hem de diğer arkadaşlarını mutlu eden Kodal, “Uzun süredir evlerdeyiz. Arkadaşlarımızı göremiyoruz. Doğum günleri gibi özel günlerimizi de evlerimizde, arkadaşlarımız olmadan kutluyoruz ama ben bu şartlarda doğum günümü her zaman hatırlayacağım bir etkinlikle kutlamak istedim. Okuduğum ve bilgilerinden faydalandığım kitaplarımdan diğer arkadaşlarımın da yararlanması gerektiğini düşünerek böyle bir etkinlik yaptım. Çok güzel bir anı oldu” dedi. l ALİ BALLI AA