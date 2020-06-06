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    HaberlerEge Haberleri Doğum gününde hediye dağıttı...
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    06.06.2020 - 00:02 |

    Doğum gününde hediye dağıttı...

    Muğla’da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaş grubunda bulunan Meltem Kodal (10), 4 saatlik serbestlik doğum gününe denk gelince parktaki çocukları hediye ettiği kitaplarla mutlu etti.

    Doğum gününde hediye dağıttı...

    Kodal, okuduğu 150 kitabı çocuklara dağıttı. Davranışıyla hem kendini hem de diğer arkadaşlarını mutlu eden Kodal, “Uzun süredir evlerdeyiz. Arkadaşlarımızı göremiyoruz. Doğum günleri gibi özel günlerimizi de evlerimizde, arkadaşlarımız olmadan kutluyoruz ama ben bu şartlarda doğum günümü her zaman hatırlayacağım bir etkinlikle kutlamak istedim. Okuduğum ve bilgilerinden faydalandığım kitaplarımdan diğer arkadaşlarımın da yararlanması gerektiğini düşünerek böyle bir etkinlik yaptım. Çok güzel bir anı oldu” dedi. l ALİ BALLI AA

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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