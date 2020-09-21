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    21.09.2020 - 00:03 |

    Doğum gününde kangal sürprizi

    Doğum gününde kangal sürprizi

    Uşak’ın Karahallı ilçesinde yaşayan ve koyunlarını kurt kaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) kangal cinsi köpek talep eden    27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan’ın isteği yerine getirildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genç çifti projesinden yararlanıp dedesinden miras kalan arazide küçükbaş hayvancılığa başladığını anlatan Mercan, “20 koyunla başlayıp 130’a ulaştım. Üç koyunumu kurtlar telef edince kangal cinsi köpek almaya karar verdim ama bulamadım. CİMER’e “Koyunlarım var, kurt kapıyor. Bana Sivas kangalı köpek hediye edebilir misiniz?” mesajı gönderdim. Açıkçası geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim. Doğum günümde gelmesi de benim için sürpriz oldu. Çok mutlu oldum” dedi.

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