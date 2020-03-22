Doktor Başkan Tugay’dan çağrı

Karşıyaka’nın mesleği tıp doktorluğu olan Belediye Başkanı Cemil Tugay, koronavirüs uyarılarına kulak asmayıp sokağa çıkan vatandaşı uyardı. Tugay, özellikle 65 yaş üstündeki Karşıyakalıların tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Karşıyaka Belediyesi’nin 444 1 575 numaralı hizmet hattını devreye soktuğunu, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için bu numarayı arayabileceğini belirten Tugay, “Karşıyakalıların can güvenliği bizim için her konudan önce gelir. Bu zorlu günlerde virüsten korunmaları için evlerinde kalmalarını istiyoruz. Yanlarında olduğumuzu ve onlar için çalıştığımızı bilsinler” diye konuştu.

Çoğunluğu bunaldığı için sokağa çıktığını belirten vatandaşın bir kısmı, para çekme, banka promosyonu ve alışveriş için dışarıda olduklarını belirtti.