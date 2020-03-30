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    HaberlerEge Haberleri Doktor başkana kulak verin
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    30.03.2020 - 00:03 |

    Doktor başkana kulak verin

    Doktor başkana kulak verin

    Aynı zamanda doktor olan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, koronavirüsle mücadelede en önemli tedbirin sosyal izolasyon olduğuna dikkat çekti. Doğruer, “Korona virüsle mücadelede bence en önemli tedbir sosyal izolasyon. Sosyal izolasyon yüzde 80 verimlilikte gidiyor ama biraz daha artırılmalı. Burada vatandaş kendisi artık durumun ciddiyetini ve neler yapması gerektiğini anlamalı. Bakın en yakın İtalya, İran ve ortaya çıktığı ülkenin paylaşımlarından da anlaşılıyor ki, bu virüsün artık sadece yurtdışı bağlantılı olan kişilerde değil, her yerde bulaşma riski mevcut. O yüzden çok çok acil durumlar dışında, dışarıya çıkmamak gerekiyor. Ben bir doktor olarak söylüyorum, şu an dışarı çıkanların hassasiyeti biraz zayıf. Piknik alanlarına gitmekten vazgeçin. Kahvehaneler kapalı ama köşe başı sohbetleri devam ediyor. Bunlar da beni, sizi, hepimizi tehdit ediyor. Açıkçası mecbur kalmadıktan sonra dışarı çıkanlar biraz da kul hakkına giriyor. Sadece kendilerini değil, dışarı çıkarak birçok insanı riske atıyorlar” dedi.

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