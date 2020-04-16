Doktor Şevkan vatandaşı uyarıyor

Belediyenin zabıta aracıyla ilçedeki sokakları dolaşan Şevkan, megafonla, gerekmedikçe evden çıkmamalarını söylüyor. Çoğu bilgilendirmeyi kendisinin yaptığını belirten Şevkan, “Bu ilçenin belediye başkanı olmadan önce doktoruydum. Acıpayam halkı da tedbirlere çok uyumlu davranıyor” dedi. l DENİZ TOKAT DHA