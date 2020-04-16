16.04.2020 - 00:01 |
Doktor Şevkan vatandaşı uyarıyor
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, asıl mesleği doktorluk olan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, vatandaşı bulaşıcı hastalığa karşı uyarıyor.
Belediyenin zabıta aracıyla ilçedeki sokakları dolaşan Şevkan, megafonla, gerekmedikçe evden çıkmamalarını söylüyor. Çoğu bilgilendirmeyi kendisinin yaptığını belirten Şevkan, “Bu ilçenin belediye başkanı olmadan önce doktoruydum. Acıpayam halkı da tedbirlere çok uyumlu davranıyor” dedi. l DENİZ TOKAT DHA
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