BİST95.855-2,73EURO7,550,13USD6,921,47ALTIN380,960,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Doktor Şevkan vatandaşı uyarıyor
    ABONE OL
    16.04.2020 - 00:01 |

    Doktor Şevkan vatandaşı uyarıyor

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, asıl mesleği doktorluk olan Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, vatandaşı bulaşıcı hastalığa karşı uyarıyor.

    Doktor Şevkan vatandaşı uyarıyor

    Belediyenin zabıta aracıyla ilçedeki sokakları dolaşan Şevkan, megafonla, gerekmedikçe evden çıkmamalarını söylüyor. Çoğu bilgilendirmeyi kendisinin yaptığını belirten Şevkan, “Bu ilçenin belediye başkanı olmadan önce doktoruydum. Acıpayam halkı da tedbirlere çok uyumlu davranıyor” dedi. l DENİZ TOKAT DHA

    Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.
    daha fazla video için
    Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dedilerTekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Sıradaki Haber